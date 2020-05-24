تحت شعار “بدنا نعيش بكرامة”.. عشرات المواطنين يعتصمون في مدينة السويداء

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمهر عشرات المواطنين من الرجال والنساء، قرب ساحة السير عند مجلس مدينة السويداء، واعتصموا هناك تحت شعار “بدنا نعيش بكرامة – حرقتونا”، احتجاجا على تعاطي النظام السوري مع الأوضاع الاقتصادية التي أثقلت عاتق المدنيين، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ضمن عموم المناطق السورية.

وكان المرصد السوري رصد في يناير / كانون الثاني المنصرم، احتجاجات متفرقة في مدينة السويداء جنوب سوريا، حيث تجمع عدد من الأشخاص أمام قصر العدل. وجاب محتجون شوارع ومناطق عدة في مدينة السويداء ضمن حملة “بدنا نعيش” التي لاقت تفاعل شعبي من قبل أهالي السويداء.