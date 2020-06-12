تحت شعار “ربيع السويداء قادم بأزهار الحرية”.. أبناء الدير وإدلب يتظاهرون مطالبين برحيل النظام السوري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، خروج مظاهرة في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، تضم أبناء القرى النازحة إلى المنطقة، تحت مسمى “جمعة لابديل عن التغيير”، وطالبت بإسقاط النظام وطرد الميليشيات الإيرانية من قراهم ومحاربة الفساد، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.

تزامناً مع ذلك، تظاهر عشرات المواطنين في مدينة إدلب، نادوا بشعارات مناهضة للنظام السوري ورأس هرمه بشار الأسد، مطالبين برحيله، وهتفوا بشعارات مناصرة للمحافظات السورية وطالبوهم بالخروج بمظاهرات مناهضة للنظام على غرار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء جنوبي سورية، ورفع المتظاهرون شعارات كـ “ربيع السويداء قادم بأزهار الحرية”.

ورصد المرصد السوري، في 8 يونيو الجاري، تجمع المئات من النشطاء في مدينة إدلب، للمشاركة في مظاهرة كبيرة، تزامنا مع مرور عام كامل على استشهاد الساروت.

وكان نشطاء الثورة السورية وجهوا نداءا للمواطنين بالمشاركة بالتظاهر إحياءً للذكرى السنوية الأولى، وتأكيدا على مبادئ الثورة واستمرارها.