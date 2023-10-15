تحت شعار “قصف المطارات لا يندرج ضمن مفهوم السيادة الوطنية”.. توافد العشرات المطالبين بالتغيير السلمي إلى ساحة الكرامة

تحت شعار “قصف المطارات لا يندرج ضمن مفهوم السيادة الوطنية”.. توافد العشرات المطالبين بالتغيير السلمي إلى ساحة الكرامة

محافظة السويداء: في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السلمي في مدينة السويداء في يومه الـ 57 على التوالي، توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة الكرامة/ السير، وسط ترديد هتافات تنادي بالحرية وإسقاط النظام.

وحمل المتظاهرون اليوم لافتات كتب عليها:” من تسقطه المواقف لا ترفعه أي اعتذارات”، “ملاحظة هامة: قصف المطارات لا يندرج ضمن مفهوم السيادة الوطنية”، “تفاني بالثورة كما تتفانى بالأرض لتكون حريتك إلى الأبد”، المنزل الذي يحوي نزاعات وانقسامات بين أفراد أسرته سينهار”، “من ليس قطيعا في المراعي لا يخشى فقدان المراعي”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، توافد العشرات من أهالي قرى وبلدات السويداء إلى ساحة الكرامة، حاملين لافتات كتب عليها:” الثورة تحمله في أعماقك وتموت من أجله”، “لكل الناس وطن يعيشون فيه إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا”، “أين تتواجد الحرية تتواجد الحياة بكرامة”، “إسرائيل تقصف دمشق والأسد يرد في إدلب وحلب”، “يأسك أملهم”، “فكنا لكن الخط يلا انطلقوا ع ساحة الكرامة يا مؤيدين”، “إشارة نصر في ساحة الكرامة- في جنازة بشار – جمعة كبيرة وأمل ونصر قريب- الأحرار في ساحة الكرامة.