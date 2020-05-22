تحت شعار “لا للحرب” “لا للتواجد الإيراني” في سوريا.. وقفة احتجاجية جديدة في درعا البلد

تحت شعار “لا للحرب” “لا للتواجد الإيراني” في سوريا.. وقفة احتجاجية جديدة في درعا البلد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية جديدة ظهر اليوم في درعا البلد بمدينة درعا، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بخروج حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية من سورية.

بالإضافة لشعارات تطالب بالسلم ولا تؤيد الحرب في ظل حشودات قوات النظام التي تصل تباعاً إلى محافظة درعا من كافة الفرق العسكرية، وتهديد الأهالي بشن حملة أمنية كبيرة على مناطقهم عقب عمليات الاغتيالات المتواصلة التي تطال عناصر ومتعاونين مع قوات النظام في مختلف مناطق درعا.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، عمدوا صباح الأمس إلى اغتيال مقاتل سابق لدى الفصائل، عبر استهدافه بالرصاص في بلدة حيط بريف درعا الغربي، لتكون بذلك ثالث عملية اغتيال في درعا خلال 12 ساعة.