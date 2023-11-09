تحت شعار “لن نرضى بأي محتل داخل بلادنا أخرجوا جميعا”.. استمرار الحراك الشعبي في يومه الـ 85 في السويداء

محافظة السويداء: في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي في يومه الـ 85، تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة/ السير وسط المدينة، تأكيدا على مطالبهم المشروعة في تنحي رأس النظام السوري، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها:” “بدأنا ثورتنا اختيار فأصبحت مصير ننتصر أو ننتصر”، “يبدأ الاستقلال بخروج الاحتلال الإيراني”، “لن نرضى بأي محتل داخل بلادنا أخرجوا جميعا”، “نريد الحرية والعدالة”، من أجل دولة ديمقراطية علمانية”، “روح الثورة لن تموت مادامت قلوب المشاركين فيها راغبة في النصر”، “عائلات السويداء ارفعوا الغطاء عن عصابات الأمن”، “نعم لاستقلالية المؤسسات التعليم نرفض تبعيتها الحزبية”، ” سنكون يوما ما نريد لا الرحلة ابتدأت ولا الدرب انتهى”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 تشرين الثاني الجاري، توافد العشرات من أبناء محافظة السويداء إلى ساحة الكرامة، للتعبير عن حقهم والمطالبة بتقرير مصيرهم وإسقاط النظام، وتطبيق القرار 2254 والانتقال السلمي للسلطة وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه، وذلك لليوم الـ 83 على التوالي.