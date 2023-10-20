تحت شعار “هنا سوريا موحدة”.. حشود غفيرة في ساحة الكرامة/ السير ينادون برحيل بشار الأسد

محافظة السويداء: توجه حشود جماهيرية من أبناء قرى وبلدات شهبا والقريا وبكا والغارية وأم الرمان إلى ساحة الكرامة/ السير في وسط مدينة السويداء، للمشاركة في الحراك الشعبي المستمر قرابة شهرين، المطالبة بالحرية وبإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة.

وهتف المتظاهرون شعارات مناوئة لرأس النظام السوري، “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”، “بشار ما نريدو السوري يرفع إيدو”، “بشار ولاك ما بدنا ياك”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، سوريا حرة حرة بشار يطلع برا”.

ومن أبرز اللافتات التي حملها المتظاهرون: “الأسد في سباق مع إسرائيل بالتدمير والإرهاب”، “أطفال سوريا وغزة قاتلهم واحد” “قريبا سيكشف عنك المستور يا حفار القبور” “هنا سوريا موحدة”، “2254”، “الحرية للعميم فائق المير”، “الحرية للشاعر ناصر بندق”، “أحرار أم الرمان هنا سوريا”، “شهبا وقراها هنا سوريا”، “stop war”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 17 تشرين الأول الجاري، توافد المئات من أبناء قرى أم الرمان وذببين وبكا والقريا وعرى وسبمي وعرمان ومتان وملح وبلدة صلخد، للمشاركة بمظاهرة شعبية سلمية في بلدة الغارية بريف السويداء مطالبين بالحرية وإسقاط النظام، ومؤكدين على استمرار انتفاضة السويداء حتى تحقيق المطالب، كما قام المتظاهرون برفع صورة لـ”سلطان باشا الأطرش” وسط ساحة بلدة الغارية.

ووصل اليوم العشرات من المواطنين من أبناء محافظة السويداء إلى ساحة السير/الكرامة وسط المدينة، للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بالحرية وبإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة وذلك في ظل استمرار الحراك الشعبي، حيث هتف المتظاهرون شعارات منددة بالنظام ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة برحيله.