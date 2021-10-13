تحت طائلة المسؤولية.. “قسد” تمنع عناصرها من مغادرة مقراتهم في شمال وشرق سورية خوفًا من نشاط خلايا الاغتيالات

تحت طائلة المسؤولية.. “قسد” تمنع عناصرها من مغادرة مقراتهم في شمال وشرق سورية خوفًا من نشاط خلايا الاغتيالات

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء ، بأن قيادة “قسد” أصدرت تعليمات داخلية لعناصرها تمنعهم من مغادرة مقراتهم في كل من دير الزور والرقة والشدادي والمناطق الخاضعة لنفوذها، لمدة ثلاثة أيام، وكل من يخالف التعليمات يعرض نفسه للمسائلة العسكرية القانونية.

ووفقًا للمصادر فإن قيادة “قسد” أوعزت لعناصرها الأمر الداخلي كتدبير احترازي، بعد حصولها على معلومات تفيد بإعطاء الروس ضوء أخضر لخلايا النظام السوري والأتراك باستهداف قيادات غير سورية في “قسد”.

مصادر المرصد السوري، أفادت بأن الروس يضغطون على قيادات “قسد”، لتقديم تنازلات للنظام السوري.

كما سمحت للطيران المسير التركي باستهداف قيادات “قسد” من الجنسيات الأجنبية حتى 25 من أكتوبر الجاري على كامل الحدود بين سوريا وتركيا.