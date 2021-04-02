 تحت عنوان.. “خنساء حوران أمانة في أعناق النشامى – لاشرعية لانتخابات الأسد”.. مظاهرة في مدينة الباب شرقي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج تظاهرة ضمت العشرات في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، وإخراج المعتقلين القابعين في سجونه، كما رفعوا لافتات كُتب عليها “أخي المعتقل وأختي المعتقلة لم ولن ننساكم – خنساء حوران أمانة في أعناق النشامى”، ورددوا شعارات تطالب الحكومة الأردنية بإيقاف قرار ترحيل 3 لاجئين سوريين من الأردن، خلال 14 يوماً بينهم المعتقلة السابقة لدى النظام “حسنة الحريري”

وأفادت مصادر المرصد السوري يوم أمس، بأن السلطات الأردنية أبلغت 3 لاجئين سوريين بترحيلهم من الأردن، خلال 14 يوماً بينهم المعتقلة السابقة لدى النظام حسنة الحريري.

ويناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات الأردنية من أجل إيقاف ترحيل السيدة حسنة الحريري وجميع السوريين من أراضي المملكة الهاشمية، وتعرضها لمصير الاعتقال من قبل النظام السوري، في حال إرغامها على العودة.