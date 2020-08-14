تحت غطاء “الشراء”.. الفصائل الموالية لتركيا في مناطق “نبع السلام” تصدر مسروقات القمح إلى تركيا من بوابة تل أبيض

تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقة وتصدير القمح من مناطق “نبع السلام” إلى تركيا تحت غطاء شرائها من قبل مؤسسة الحبوب التركية بالليرة التركية عبر بوابة تل أبيض الحدودي مع تركيا، حيث تتجمع عشرات الشاحنات وآلاف الأطنان قرب المعبر، تحضيرا لنقلها إلى تركيا.

وكانت المجالس المحلية في تل أبيض ورأس العين قد حددت سعر شراء الحبوب بألف و300 ليرة تركية لطن ‏القمح الواحد.

وكانت مصادر المرصد السوري في مناطق “نبع السلام” أفادت، في حزيران الفائت، بأن الفصائل الموالية لتركيا حصدت واستحوذت على المحاصيل الزراعية للأهالي في مناطق “نبع السلام” في ريفي رأس العين وتل أبيض.

كما حصد عناصر الفصائل المحاصيل الزراعية في مناطق واسعة، وأخذوا حصة “الزكاة” دون الرجوع لأصحابها وإعلامهم بسعر البيع وكمية المحصول الذي أنتجته أرضهم، بينما يسلم الفصيل في نهاية الحصاد مبلغا من المال لأصحاب الأراضي ثمنا للمحصول أقل من قيمته السوقية.