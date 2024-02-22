تحت قوة السلاح.. انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا مستمرة بحق الأهالي في رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام”

محافظة الحسكة : تستمر الفصائل الموالية لتركيا بارتكاب الانتهاكات في رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” دون حسيب أو رقيب أو حتى رادع لمنعها من ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات، وتتنوع الانتهاكات في المدينة وريفها من قبل المسلحين من حيث الاعتقال التعسفي بداعي الحصول على الاموال او الاستيلاء على ممتلكات ومنازل الأهالي أو فرض الإتاوات على المواطنين أو حرمانهم من الخبز.

وفي هذا السياق وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان استيلاء فصيل “فيلق الرحمن” على 120 منزلا جديداً في رأس العين وريفها وذلك بغية توطين 50 عائلة من عوائل مسلحي الفصيل الذين تم جلبهم مؤخرا من منطقة عفرين إلى رأس العين شمال غربي الحسكة كما تم الاستيلاء على مساحة 50 دونم أرض في قرى الراوية.

وفي سياق استمرار الانتهاكات بمختلف أنواعها بحق سكان المنطقة، يعمل مسلحو الفصائل وخاصة “احرار الشرقية” و”الحمزات” على إرغام سكان القرى الحدودية على التعاون معهم وإبقاء “الركاب” المواطنين القاصدين طرق التهريب إلى تركيا في منازلهم ليومين أو 3 لحين تسهيل الطريق ونقلهم لتركيا وإلا سيتم الاستيلاء على منازلهم لمن يرفض التعاون وفرص غرامة مالية تتراوح ما بين 3 و6 آلاف دولار أمريكي واعتقال صاحب المنزل الذي يرفض التعاون.

كما عمد عناصر فصيل “السطان مراد” بقيادة المدعو تبو عدي على الاستيلاء على جهاز الطاقة الشمسية التابعة لمزرعة مواطن في قرية العسل وذلك لرفضه استقبال المهربين والاشخاص في مزرعته لحين إيجاد طريق لنقلهم الى تركيا .

كما تستمر الخلافات بين قيادات ومسلحي الفصائل على طرق وعملية تهريب البشر إلى تركيا ، ويتطور الأمر إلى تنفيذ اعتقالات بحق بعضهم البعض وذلك بغية التنازل عن طرق التهريب أو عن الأشخاص في حال لم يتم التوافق فيما بينهم لنقل الركاب من مناطق السيطرة للطرف الآخر.

هذا في حين تستمر فصائل “الجيش الوطني” بالتلاعب بقوت الشعب وحرمانه من مادة الخبز منذ 10 أيام وذلك عبر الاستيلاء على الطحين وبيعه في السوق السوداء ومنع الفرن من العمل بطاقته الكاملة وذلك لإرغام الاهالي على شراء الخبز بسعر مرتفع.

هذا في حين أن الفوضى وقوة والسلاح هو سيد الموقف في مدينة رأس العين حيث يفرض المسلحون الإتاوات منها مادية أو عينية وذلك بقوة السلاح ، حيث عمد قيادي في فصيل “أحرار الشام” على إرغام ميكانيكي على إجراء صيانة لعربته الشخصية دون دفع الأموال له وذلك بقوة السلاح حيث لم يستطع الميكانيكي على رفع دعوة ضد القيادي لكونه تلقى تهديد بالقتل في حال قدم أي شكوى ضده.

وفي السياق، فان الكثير من سكان مدينة رأس العين يطلبون من ذويهم في مناطق “الادارة الذاتية” بتحويل الأموال لهم لكونهم لا يملكونها وذلك لدفعها رشاوي للمحكمة وللقيادات لتسريع محاكمة أولادهم أو إطلاق سراحهم من سجون الفصائل ومن لا يدفع الأموال فان مصير أولادهم يبقى مجهولاً ، كما هو حال الرجل السبعيني (ع. م) الذي لا يملك أموال كافية ليقدمها للقيادات لإطلاق سراح ابنه المعتقل بتهمة التواصل مع “الادارة الذاتية” وتقديم معلومات لهم. كما تستمر الشرطة العسكرية في إخفاء معلومات عن ممرضة اعتقلوها منذ شهرين في المشفى الوطني وذلك بتهمة تصوير جرحى المسلحين وإرسالها لقوات سوريا الديمقراطية.