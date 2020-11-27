تحت مسمى “حركة أحرار سورية”.. تشكيل عسكري جديد يستعرض قواته ضمن أحياء مدينة عفرين شمالي غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وسط تكبيرات وهتافات “قائدنا للأبد سيدنا محمد”، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سيارات من نوع “بيك آب” محملة بعشرات العناصر المدججة بالأسلحة الفردية وبعض الرشاشات الثقيلة وهي تجوب شوارع مدينة عفرين وضواحيها ظهيرة اليوم الجمعة، رافعين رايات فصيل جديد تحت مسمى “حركة أحرار سورية”.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن التشكيل الجديد يتبع بشكل مباشر للمخابرات التركية، ولا ينضوي تحت جناح “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، وقال قيادي عسكري ضمن التشكيل الجديد يدعى(حسن أبو علاء): اليوم قمنا بعرض عسكري لفصيل تم الاعلان عنه في مناطق “غصن الزيتون” في عفرين وريفها تحت مسمى حركة أحرار سوريا ويضم من جميع الشرائح السورية من كردي وعربي وتركماني ونقوم بالتنسيق مع الجيش الوطني دون التبعية له ونحن مدعومين من تركيا، ويضم تشكيلنا الجديد كتيبة للنساء، وهدفنا قتال النظام السوري والأحزاب الإنفصالية الكردية ومن هو خارج نطاق الثورة السورية “على حد وصفه”.