تحت وطأة التعذيب.. استشهاد شاب في أحد سجون النظام في حمص

محافظة حمص: استشهد شاب، تحت وطأة التعذيب في أحد سجون النظام في مدينة حمص، بعد اعتقال دام لسنوات، ويشار إلى أن الشاب ينحدر من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي عاصمة الميليشيات الإيرانية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 14 كانون الثاني، استشهاد مواطنين تحت وطأة التعذيب داخل أقبية النظام، في سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت، بعد مضي نحو 13 سنة على اعتقالهما، وهما ينحدران من بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لنفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وبذلك، يرتفع إلى 7 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي