تحديات تعيق الأهالي في مساعيهم لإعادة تأهيل منازلهم المدمرة في دير الزور

محافظة دير الزور: رغم الدمار الكبير الذي خلّفته سنوات الحرب جراء القصف الروسي وقصف قوات النظام البائد، بدأت العديد من العائلات في مدينة دير الزور بمحاولات فردية لإعادة تأهيل منازلها المتضررة، في مسعى لاستعادة الاستقرار والحياة الطبيعية، وسط تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الأيدي العاملة.

ويشهد عدد من أحياء المدينة، لا سيما تلك التي كانت خطوط اشتباك خلال السنوات الماضية، حراكاً أهلياً محدوداً لإزالة الأنقاض، وترميم الجدران، وإعادة تركيب الأسطح، في ظل غياب الدعم الكافي .

وتشكل أسعار مواد البناء، من إسمنت وحديد وطوب ، عائقاً أساسياً أمام استكمال أعمال التأهيل، حيث سجّلت ارتفاعات كبيرة في السوق المحلية. كما يعاني الأهالي من شح في الأيدي العاملة المتخصصة وارتفاع أجورها بشكل لافت، ما يزيد من حجم الأعباء المالية الملقاة على كاهل السكان.

وفي هذا السياق، أفاد “أبو سعيد”، وهو من سكان حي العمال في دير الزور، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً: “بدأت تأهيل جزء من منزلي المدمر، لكن الأسعار باهظة جدًا. دفعت ثمن المواد أكثر مما توقعت، وأجور العمال تستنزف ميزانيتي. فكرت أحيانًا بالتوقف عن العمل، لكن لا خيار آخر لدي، فسعر إيجارات المنازل مرتفع أيضًا، وأضطر للإقامة في الجزء الذي أصلّحه تدريجيًا.”

ويؤكد الأهالي أن ما يجري في دير الزور يعكس واقعاً معيشياً مريراً تعيشه مناطق سورية عديدة عقب سقوط النظام البائد، في ظل غياب برامج حقيقية لإعادة الإعمار، واستمرار المعاناة من تبعات الحرب وكلفة التعافي منها، وسط مطالبات متزايدة بدعم الجهود الأهلية وتعزيز دور المنظمات الإنسانية في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.