تحركات شعبية عفوية في إدلب.. وأهالي يتخوفون من مواجهة هيئة تحرير الشام للاحتجاجات ضد القوات التركية

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري تحركات شعبية عفوية في قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب، احتجاجًا على صمت الضامن التركي، حيث تظاهر العشرات أمام النقاط التركية وقطعوا الطرقات التي تؤدي إليها، تعبيرًا عن غضبهم حيال المجازر التي ترتكب في المنطقة.

ويتخوف المواطنون من مواجهة هيئة تحرير الشام للاحتجاجات، كونها المسؤول عن حماية الجنود والنقاط التركية بشكل أساسي، على الرغم من وجود فصائل أخرى تحرس النقاط العسكرية وتستخدمهم في تنقلاتها.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، انتفاضة شعبية واسعة في قُرى وبلدات جبل الزاوية ضد القوات التركية التي تتمركز بعشرات النقاط العسكرية في المنطقة، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبت بحق أهالي إبلين أمام أعين قوات “الضامن التركي” الذي لم يحرك ساكنًا.

ووثق المرصد السوري استشهاد 7 من بينهم 4 أطفال وسيدة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الأهالي أشعلوا الإطارات أمام بعض النقاط التركية وعمدوا إلى قطع بعض الطرقات تعبيرًا عن غضبهم.