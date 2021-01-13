“تحرير الشام” تداهم قرية بريف إدلب وتعتقل 3 مقاتلين سابقين ضمن “حركة حزم”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام عمدت منتصف ليل أمس، إلى مداهمة منزل في قرية ترمانين الواقعة بريف إدلب، واعتقلت 3 أشخاص أشقاء منه، جميعهم كانوا في صفوف فصيل “حركة حزم” المقاتلة، والتي أنهت وجودها تحرير الشام قبل سنوات.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن عنصر من خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية أوروبية شرقية فجر نفسه، كما قُتل آخر بالرصاص، وعنصران آخران سلما نفسهما للقوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، خلال مداهمة منزل لهم في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب مساء اليوم، وكان المرصد السوري قد رصد وقوع خسائر بشرية، حيث قتل عنصر وأصيب 5 آخرين من القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، خلال الاشتباكات مع عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة إدلب.