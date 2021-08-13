“تحرير الشام” تداهم منزل جهادي تركي في ريف إدلب مطلوب للمخابرات التركية 

محافظة إدلب: داهمت أمنية هيئة تحرير الشام، أمس، منزلًا لمهاجر من جنسية تركية في قرية الحمامة بريف جسر الشغور الشمالي، واشتبكت مع المتواجدين في المنزل بعد أن أبدوا مقاومة، وتمكنت القوى الأمنية من اعتقال شخصين، دون ورود معلومات عن مصير الجهادي التركي.

مصادر المرصد السوري، أفادت بأن الجهادي التركي سكن قرية الحمامة حديثًا، وهو مطلوب للمخابرات التركية.

وفي 1 حزيران الفائت، اعتقل الجهاز الأمني التابع لـ “هيئة تحرير الشام” 4 جهاديين من مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الجهاديين الذين جرى اعتقالهم ينتمون لفصيل “أنصار الإسلام” دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر في الـ 29 من مايو/أيار، بأن مدن وبلدات في ريف إدلب، شهدت استنفارًا أمنيًا، لعناصر هيئة تحرير الشام، وذلك لاعتقال عدد من المطلوبين لها بحجة تأييد النظام السوري، ففي مدينة الدانا عززت هيئة تحرير الشام حواجزها الأمنية عند مداخل المدينة والطريق الزراعي.