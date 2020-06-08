“تحرير الشام” تدفع بتعزيزات عسكرية هي الأضخم نحو جبل الزاوية وقوات النظام تواصل التحشد

تتواصل التحشدات وعملية استقدام التعزيزات العسكرية من قبل الأطراف المتنازعة المتواجدة في محافظة إدلب، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، استقدام هيئة تحرير الشام لتعزيزات عسكرية تكاد تكون هي الأضخم منذ وقف إطلاق النار، نحو مواقعها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ويضم الرتل عشرات الآليات التي تحمل مقاتلين ومعدات عسكرية ولوجستية، في الوقت ذاته تواصل قوات النظام تحشدها في المنطقة هناك وسط وصول مزيد من التعزيزات العسكرية، ما ينذر بعملية عسكرية قد تبدأ في أي وقت

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تعزيزات عسكرية استقدمتها فصائل جهادية عاملة في غرفة “وحرض المؤمنين” نحو مواقعها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتتألف التعزيزات من معدات عسكرية ولوجستية بالإضافة لعشرات العناصر، وسط ترقب لعملية عسكرية جديدة تلوح في الأفق.