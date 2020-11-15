“تحرير الشام” تستهدف تمركزات لقوات النظام غربي حلب.. والأخيرة تقصف بلدات وقرى في الريف الإدلبي

استهدفت هيئة تحرير الشام بالقناصات تمركزات لقوات النظام على محاور التماس بريف حلب الغربي، وسط معلومات عن مقتل عنصر من المسلحين الموالين للنظام في محور كفرتعال، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها الصاروخية على مناطق في سفوهن وكفرعويد والفطيرة وكنصفرة وكدورة ومحيط سان والرويحة وبينين بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في محيط النقطة التركية في بلدة احسم ضمن جبل الزاوية، كما قصفت قوات النظام يوم أمس السبت أيضاً أماكن في الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والبارة وبينين.