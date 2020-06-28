“تحرير الشام” تستهدف مدفعاً لقوات النظام جنوب إدلب.. والأخيرة تواصل قصفها على بلدات وقرى المنطقة

استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد، بالقذائف الصاروخية أماكن في الرويحة وبينين وأطراف البارة وسفوهن والحلوبي جنوب مدينة إدلب، وأماكن أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، في حين استهدفت هيئة تحرير الشام مدفعاً رشاشاً لقوات النظام في محور جرادة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإعطابه.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف قريتي بينين والرويحة جنوب إدلب، وقرية العنكاوي في ريف سهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.