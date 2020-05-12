 “تحرير الشام” تعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم حدودي.. وأحرار الشام تفرق احتجاجات مواطنين في الفوعة  

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت هيئة تحرير الشام ثلاثة نازحين بينهم امرأة من “مخيم مرام” في مدينة سرمدا، اليوم، ووفقا لمصادر المرصد السوري صادر عناصر هيئة تحرير الشام أجهزة الهاتف ووسائل الاتصال الخاصة بهم واقتادتهم إلى مكان مجهول، وينحدر المعتقلون الثلاثة من ريف حماة.

على صعيد متصل، تظاهر مواطنون ضد عناصر من أحرار الشام، اليوم، بعد إخراج عائلة نازحة من منزل تسكنه في بلدة الفوعة، في حين أطلقت عناصر أحرار الشام النار بالهواء لتفريقهم. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصيل أحرار الشام أخرج عائلة مهجرة من ريف حمص، تتألف من أم وأربع أطفال أيتام، من منزل يسكنوه في بلدة الفوعة بالقرب من مدينة إدلب، لتحويله إلى مقر عسكري لهم.

وكانت عائلات مهجرة من محافظتي حمص وريف دمشق، فقدت منازلها التي سكنوها منذ وصولهم إلى الشمال السوري بعد تعرض البلدة لقصف مكثف خلال العملية العسكرية الأخيرة، حيث تحولت تلك المنازل إلى مقرات عسكرية وأمنية، ومساكن لعائلات المقاتلين لدى الفصائل المسيطرة على البلدة.