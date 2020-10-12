“تحرير الشام” تعتقل قائد قوات المغاوير في “الجبهة الوطنية”.. وتساند تمرد داخلي ضمن حركة “أحرار الشام” الإسلامية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حركة “أحرار الشام” أصدرت قراراً يقضي بعزل القائد العسكرية للحركة في قطاع الساحل، وعند تمرد القيادي، أرسلت “أحرار الشام” قوة عسكرية لعزله بالقوة، لتقوم هيئة “تحرير الشام” بمساندة القيادي المتمرد بعد أن قامت بمحاصرة القوة العسكرية التي أرسلتها قيادة “أحرار الشام” إلى الساحل.

وعقب التوترات التي حصلت في الساحل، ذهب قائد قوات “المغاوير” في “الجبهة الوطنية” للتحرير للإستسفار عن سبب نشر الحواجز والاستنفارات الحاصلة في المنطقة، وبعد دخول القيادي مقر لهيئة “تحرير الشام” في الساحل، جرى اعتقاله من قِبل عناصر “تحرير الشام” مع ثلاثة من مرافقيه لأسباب غير معروفة، في حين لايزال التوتر سيد الموقف في المنطقة.