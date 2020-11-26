“تحرير الشام” تعلن فتح باب الانتساب لـ”العصائب الحمراء” ضمن صفوفها

أعلنت هيئة “تحرير الشام” في بيان لها عن فتح باب الانتساب لقوات “العصائب الحمراء” ضمن صفوفها، وجاء في البيان: “يعلن اخوانكم في مفصل العصائب الحمراء عن فتح باب الانتساب، فعلى الراغبين بالتسجيل ممن تتوفر فيهم الشروط التالية، أن يكون الأخ منتسباً لهيئة تحرير الشام، التفرغ الكامل، الجاهزية التامة لتنفيذ المهام الخاصة، الاستعداد لتحمل ظروف التدريب القاسية والمستمرة، الاستعداد للالتزام بالمفصل لمدة سنة، عدم وجود إصابات تؤثر على كفاءة الجسم، موافقة الأمير”.

وتعتبر “العصائب الحمراء” من قوات النخبة في هيئة “تحرير الشام”، حيث تضم القوات عناصر بارزين تدربوا على جميع الفنون القتالية، وتعتمد عليهم “تحرير الشام” في جميع المهمات الخاصة.