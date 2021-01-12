تحرير الشام تفكك خلية لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات أجنبية في ريف إدلب وتقتل وتأسر 4 من عناصرها

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان:علم المرصد السوري بأن عنصر من خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية أوروبية شرقية فجر نفسه، كما قُتل آخر بالرصاص، وعنصران آخران سلما نفسهما للقوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، خلال مداهمة منزل لهم في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب مساء اليوم.

وكان المرصد السوري قد رصد وقوع خسائر بشرية، حيث وقتل عنصر وأصيب 5 آخرين من القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، خلال الاشتباكات مع عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات على أطراف مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، بين القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام من جهة، وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تتخد من أحد منازل المدينة وكراً لها، حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة متواصلة، استخدم خلالها القنابل والأسلحة الرشاشة، تزامناً مع ذلك استقدمت “تحرير الشام” تعزيزات إلى المنطقة، ونشرت حواجز أمنية على الطرقات الرئيسية والفرعية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، تمكنت “تحرير الشام” من السيطرة على المنزل، دون معرفة مصير “الخلية” حتى الآن.

وشهدت مدينة إدلب وريفها، استنفاراً أمنياً لعناصر هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب ومحيطها منذ فجر اليوم الثلاثاء، وسط انتشار لعشرات الآليات مدججة بالسلاح، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تحرير الشام من المرتقب أن تبدأ حملة أمنية واسعة تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” والخلايا التابعة للنظام السوري، في ظل الفوضى والفلتان الأمني الكبير الذي تعيشه محافظة إدلب.