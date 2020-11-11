“تحرير الشام” تقصف بنحو 25 صاروخ “غراد” تمركزات لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف بصواريخ الغراد نفذته “هيئة تحرير الشام”، حيث استهدف بنحو 25 صاروخ، تمركزات لقوات النظام في مدينة كفرنبل والمناطق المحيطة بها جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت قذائفها الصاروخية مناطق في ليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومحيط البارة وبليون، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام أماكن في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.