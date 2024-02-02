تحسباً لـ”هجمات معادية”.. لواء فاطميون يلغي دورة عسكرية لـ 70 متدربا بريف ديرالزور

محافظة ديرالزور: ألغى لواء فاطميون دورة عسكرية لـ70 متدربا من المنتسبين إليها حتى إشعار آخر، تحسباً لاستهداف محتمل من قبل القوات الأمريكية والطائرات المجهولة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الدورة التدريبية حضر لها في معسكر قاسم سليماني ضمن مستودعات عياش بريف ديرالزور الغربي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الميليشيات الإيرانية أعادت تموضعها في شرق سورية على طول شريط نهر الفرات من البوكمال وصولا إلى الميادين بريف دير الزور، إضافة إلى تغيير مواقع التمركز في مدينة تدمر في البادية السورية، وانسحبت الميليشيات الإيرانية من معظم مواقعها قرب قلعة الرحبة في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور والمربع الأمني بحي التمو، وانتشر العناصر في منازل المدنيين بمناطق متفرقة.