تحسبا لاشتباكات جديدة.. الفصائل الموالية لتركيا ترسل أرتالا إلى قرية سجو.. وانفجار عبوة يستهدف سيارة عسكرية في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة مزروعة في سيارة عسكرية، اليوم، على طريق ميدانكي شمال مدينة عفرين، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

على صعيد آخر، أرسلت الفصائل الموالية لتركيا والشرطة العسكرية ارتالا إلى قرية سجو في ريف حلب الشمالي، تحسبا لوقوع اشتباكات جديدة بين مسلحي القرية وآخرين من تل رفعت.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، اتفاقا جرى بين مسلحي تل رفعت، وقوات “الجبهة الشامية” في بلدة سجو شمالي حلب عند الحدود السورية – التركية، يقضي بانسحاب أبناء تل رفعت من البلدة”، وإنهاء المظاهر المسلحة فيها، بعد قتال دموي نشب بين مسلحين من مهجري تل رفعت، ومسلحين من أبناء سجو استمر لنحو 7 ساعات متواصلة استخدم خلاله كلا الطرفين أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية.

وخلف العراك المسلح 4 قتلى، 3 منهم من أبناء تل رفعت بينهم طفل، ومقاتل من أبناء سجو منضوي ضمن صفوف “الجبهة الشامية”، بالإضافة لوقوع 10 جرحى بينهم مدنيين وذلك عقب اشكال حدث بين شاب من أبناء تل رفعت وحاجز يتبع لفصل الشامية.