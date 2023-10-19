تحسبا للاستهدافات.. الميلشيات الإيرانية تنقل معدات وأسلحة باتجاه الأحياء السكنية في دير الزور

محافظة دير الزور: تشهد مناطق الميليشيات الإيرانية في دير الزور، استنفارا أمنيا، تحسباً لهجوم قد يشنه طيران ” التحالف الدولي” على المواقع، حيث شهدت كل من مدينة دير الزور وبلدة حطلة بالإضافة إلى مطار دير الزور العسكري، تحركات غير اعتيادية، شملت عمليات نقل معدات عسكرية وذخائر باتجاه المدينة لتخزينها وتمويه أماكنها ضمن الأحياء السكنية في المدينة.

وأشار المرصد السوري، منذ قليل، على حدوث انفجار عنيف ضمن مناطق “قسد” في ريف دير الزور، نتيجة استهداف خلايا تعمل لصالح الإيرانيين لخط الغاز الواصل بين معمل غاز “كونيكو” وبادية أبو خشب، بالمواد المتفجرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وتزامن التفجير مع استنفار أمني لقوات سوريا الديمقراطية و قوات “التحالف الدولي” في القواعد العسكرية، تزامنا مع تحليق للطائرات المروحية والمسيرة التابعة لقوات التحالف الدولي في أجواء المنطقة.