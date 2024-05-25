تحسبا لهجمات انتحارية لـ”التنظيم”.. إجراءات أمنية مشددة في مناطق “قسد” مع اقتراب الذكرى العاشرة لقيام “دولة الخلافة”

شهدت مناطق نفوذ “قسد” استنفارا أمنيا، خوفا من هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” تهدف لإثبات تواجده في المنطقة، وسط معلومات عن وجود انتحاريين من “التنظيم”، مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة للإعلان عن قيام “دولة الخلافة”.

وشددت القوى الأمنية والعسكرية في الرقة وريف دير الزور من إجراءاتها الاحترازية عبر التدقيق على هويات الأشخاص، ونشر حواجز طيارة لاسيما في الرقة، بعد الإبلاغ عن وجود انتحاريين لشن هجمات ضد المدنيين والعسكريين.

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام 2024، 120 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

وبلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 63 قتيلا، هم: 42 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و11 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” عن قيام “دولة الخلافة” في 29 حزيران من العام 2014، على لسان المتحدث الرسمي في التنظيم آنذاك “أبو محمد العدناني”، وهذا الإعلان الذي كان باكورة، لعمليات عسكرية واسعة ترافقت مع إجراءات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وصحية وعمليات أخرى شملت كافة مناحي الحياة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل الأراضي السورية، في تلك الحقبة، ومن جهته كان المرصد السوري لحقوق الإنسان متابعاً حثيثاً لهذه الأحداث اليومية، يرصدها ويوثقها وينشرها للرأي العام.