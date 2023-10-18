تحسبا لهجمات بالطائرات المسيرة.. “التحالف الدولي” يستنفر في قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية

تحسبا لهجمات بالطائرات المسيرة.. “التحالف الدولي” يستنفر في قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية

رفعت قوات “التحالف الدولي” وجيش سورية الحرة الجاهزية القتالية، داخل قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن والعراق، تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة قد تنفذها الميليشيات الإيرانية والعراقية المنتشرة في محيط منطقة قاعدة التنف أو مايعرف منطقة الـ 55 كيلو متر.

ويتحسب “التحالف الدولي” لهجمات بالمسيرات، قد تنفذه حزب الله وفاطميون الأفغانية المنتشرة بالبادية السورية، بعد تدريبات أجرتها على المسيرات في مطار تدمر العسكري والمعسكرات الأخرى حول مدينة تدمر، بإشراف خبراء من مليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وأشار المرصد السوري في 17 أيلول الفائت، إلى أن ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني أجرت تدريبات عسكرية في بادية البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

ودوت انفجارات في منطقة الحسيان ببادية البوكمال بريف دير الزور، تزامنا مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.

واستخدمت الميليشيات المدفعية والأسلحة الثقيلة، خلال التدريبات العسكرية التي تواظب على إجرائها في المنطقة.

وتشرف على التدريبات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وتتركز التدريبات العسكرية على استخدام الصواريخ والطيران المسير وضرب أهداف وهمية بالإضافة لمناورات بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وذلك في مناطق الميادين والبوكمال ومناطق أخرى قرب الحدود السورية-العراقية، في عمليات تحاكي استهداف قواعد التحالف الدولي على الضفة الأخرى للنهر.