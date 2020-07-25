تحسن كبير لليرة السورية في الـ48 ساعة الفائتة.. وانخفاض طفيف في الأسعار ضمن مناطق “حكومة الإنقاذ”

شهدت أسواق إدلب انخفاضا طفيفا بأسعار المواد المستوردة التي تشمل معظم المواد الغذائية والمواد الأولية للتصنيع، تزامنا مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير، حيث ارتفعت بنحو 300 ليرة سورية أمام الدولار الأمريكي خلال الـ48 ساعة الفائتة، وسجل سعر الصرف في مدينة إدلب لليوم السبت 1690 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد، بينما سجل سعر صرف الدولار في أعلاه ضمن الـ48 ساعة الفائتة نحو 2020 ليرة سورية.

على صعيد متصل، وجهت المديرية العامة للتجارة والتموين التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” تعميما إلى العاملين لديها تطالبهم بالتعامل مع كل فعالية لا تعلن عن الأسعار بالليرة التركية، وتطبيق أشد العقوبات بحقها، والتي تصل لإغلاق المحل بدءًا من اليوم.

وجاء ذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتذبذب سعر صرف الليرة السورية، حيث ظهرت حالات جشع واستغلال من التجار، دون تقيد البعض منهم بتسعيرة المواد والضوابط التي فرضتها المديرية.