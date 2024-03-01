تحضيرا لحملة تمشيط في البادية بحثا عن خلايا “التنظيم”.. قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية لدير الزور

محافظة دير الزور: استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة للفرقة 17 بدير الزور، قادمة من دمشق، ضمت آليات عسكرية ومدرعات وسيارات عسكرية “زيل” تحمل جنود وأسلحة، تحضيرا لبدء حملة تمشيط في البادية بحثا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتشهد البادية نشاطا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير، تنطلق منها هجمات “التنظيم” ضد مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 10 شباط الفائت إلى أن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة من الفرقتين 17 و18 وعناصر من الدفاع الوطني، بالإضافة إلى معدات وآليات عسكرية ومدافع ميدانية وذخائر إلى نقاطها العسكرية المتمركزة في محيط حقل الضبيات للغاز بريف حمص الشرقي، تزامنا مع تزايد حدة هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق متفرقة ضمن نفوذ قوات النظام.