تحضيرا لشن عملية أمنية.. هيئة تحرير الشام تستنفر عناصرها وتغلق مداخل مدينة الدانا شمال إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استنفارا أمنيا لعناصر هيئة تحرير الشام في مدينة الدانا شمال إدلب، تزامنا مع انتشار عناصر القوى الأمنية في المدينة ومحيطها.

كما أغلقت “تحرير الشام” أحد مداخل المدينة بالكتل الاسمنتية، ونشرت حواجز عند منطقة العامود بسرمدا وعلى مفرق الدانا الزراعي.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن هيئة تحرير الشام تحضر لشن عملية أمنية في المدينة، يعتقد بأنها تستهدف خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، ارتفع إلى 663 وهم: 193 مدنيا بينهم 23 طفلاً و19 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و387 عنصرا ومقاتلا من الجنسية السورية، و70 مقاتلا من جنسيات أجنبية.

كما تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.