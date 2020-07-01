تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء إدلب.. وقوات النظام تجدد قصفها على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، أماكن في الرويحة وبينين وسرجة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن الفصائل تمكنت من استعادة السيطرة على مواقعها في محور الرويحة بجبل الزاوية جنوب إدلب، بعد تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، عقب تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على عدة منازل في القرية تراجعت عنها الفصائل جراء القصف المدفعي المركز.

وكانت قوات النظام قصفت، تجمعات الفصائل على محاور جبل الزاوية وسفوهن وبينين وفليفل وكنصفرة وشنان في ريف إدلب، والزيارة والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.