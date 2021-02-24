تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية.. تزامناً مع جولة جديدة من القصف البري تطال المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، بين قوات النظام من جهة والفصائل من جهة أخرى، تركزت على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في البارة وسفوهن والفطيرة وفليفل وأطراف البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تواصل طائرات استطلاع روسية تحليقها المكثف في أجواء المنطقة.

ونشر المرصد السوري أمس، أن قوات النظام استهدفت منذ صباح الثلاثاء وحتى عصر اليوم ذاته، بنحو 200 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في ديرسنبل والفطيرة وسفوهن وبينين والرويحة وأطراف البارة وكنصفرة وفليفل وشنان وبزابور، والزيارة وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، الأمر الذي أدى لاستشهاد مدرس وسقوط جرحى في بزابور، كما توقفت خدمة الانترنت عن مناطق كبيرة في جبل الزاوية وأخرى بريف إدلب الشمالي، بعد استهداف قوات النظام للبرج الرئيسي المغذي للانترنت في بزابور بشكل مباشر، على صعيد متصل قامت الفصائل المقاتلة والجهادية بقصف مواقع لقوات النظام في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.