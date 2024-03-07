تخريب مقابر قرية إيزيدية.. والأهالي يناشدون اتحاد إيزيديي سوريا للتدخل

أقدم شبان على تخريب مقابر قرية طولكو في ريف الحسكة التي يقطنها أهالي من الطائفة الإيزيدية.

وفي سياق ذلك، ساد غضب شديد بين إيزيديي سوريا على خلفية العمل الذي يهدف إلى العبث بالسلم الأهلي وتهجير من تبقى من إيزيديي سوريا.

ناشد أهالي القرية اتحاد إيزيديي سوريا والجهات المسؤولة للتدخل ووضع حد لهذه الأعمال المنافية للأخلاق و المضرة بالعيش المشترك .

وجاء في نص المناشدة : “إلى اتحاد إيزيدي سوريا وجميع الجهات المعنية ذات الصلة

تعتبر القبور مقدسة لدى جميع الأديان والثقافات وتمثل مكاناً للاحترام والتقدير للأموات لذلك فإن تدنيسها وتخريبها يعتبر إساءة لذوي المتوفين ولمشاعر أحبائهم وينم عن غياب الاحترام والتسامح وتجاهل هذه التصرفات والأفعال يؤدي إلى تفشيها واستمرارها مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من التوترات الاجتماعية والطائفية، حيث تعرضت قبور أهالي قرية طولكو للتخريب من قبل بعض أفراد قرية الذيبة وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بعض أفراد قرية الذيبة بتخريب القبور وتدنيسها ولكن يبدو أنها كالعادة قد يتم التغاضي عنها كما السابق

لذلك نحن أهالي قرية طولكو نطالب السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الممارسات وتطبيق القانون بكل صرامة.

كما نطالب الوجهاء ورجال الدين أن يتخذوا إجراءات اجتماعية ودينية لتوعية الناس بأهمية احترام المقدسات والمواقع الدينية من خلال تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر بعيداً عن العنف ونبذ الآخر.

تجاهل مثل هذه السلوكيات الخاطئة يؤدي إلى تفشيها واستمرارها مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من التوترات الطائفية بل وتهدد السلم الاجتماعي والتعايش بين جميع مكونات المجتمع.

فمثل هذه الأفعال تتنافى تماماً مع القيم الأخلاقية والإنسانية وحتى لو كانت هذه الممارسات فردية فإن الغالبية الصامتة من أبناء قرية الذيبة وجميع المكونات لا يمكن أن تظل صامتة دون التعبير عن مواقفها ورفضها لهذه الأعمال البغيضة.

كما من واجب السلطات توفير الحماية لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم والعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بأشد العقوبات لتكون درساً لغيرهم.

كما نطالب نحن (أبناء قرية طولكو )باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمنع تكرار هذه الانتهاكات، وهناك سؤال لا بد من طرحه.

هل الغرض من هذه الأفعال هو تهجير ما تبقى من سكان قريتنا (طولكو) وإفراغ المنطقة من إحدى مكوناتها الأصلاء ؟؟!!

هذا السؤال يثير مخاوفنا حيال النوايا والأهداف من وراء تلك الأعمال الشنيعة”.