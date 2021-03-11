تخوفاً من الوضع الأمني في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” الكبير.. انسحاب 8 أعضاء من “المجلس المدني للمنطقة الوسطى” المشكل حديثاً شرقي الفرات

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من دير الزور، بانسحاب 8 أعضاء من “المجلس المدني للمنطقة الوسطى” الذي تم إنشاءه حديثاً والذي باشر أعماله قبل يومين في مركزه ضمن مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، وينحدر المنسحبون من بلدتي الشحيل وذيبان وقرية الحوايج، من ضمنهم امرأة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن أسباب الانسحاب نظراً للوضع الأمني الراهن من نشاط كبير لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تسرح وتمرح شرقي الفرات.

وكان المرصد السوري أشار أمس الأول، بزيارة وفد تابع للتحالف الدولي، للمجلس المدني للمنطقة الوسطى والذي يتخذ من مدينة البصيرة مركزاً له، حيث أطلع الوفد على عمل المجلس في أول أيام تسلم الأعضاء لمهامهم، ورافقهم قوة تابعة لقسد والآسايش، وقدمت المدرعات من حقل كونيكو وسط تحليق للطيران المروحي الأميركي في الأجواء، وجرى تسيير دورية عسكرية في البصيرة والشحيل شرقي دير الزور ومنها ستتابع الدورةي إلى هجين والحوايج ثم حقل العمر النفطي.