تخوفاً من تجدد الاستهدافات الأميركية.. الميليشيات الإيرانية تنقل سلاح وذخائر من دير الزور إلى مواقع محصنة تابعة لحزب الله عند الحدود السورية-اللبنانية

تخوفاً من تجدد الاستهدافات الأميركية.. الميليشيات الإيرانية تنقل سلاح وذخائر من دير الزور إلى مواقع محصنة تابعة لحزب الله عند الحدود السورية-اللبنانية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران عمدت خلال الساعات القليلة الفائتة إلى نقل سلاح وذخائر من مناطق نفوذها في دير الزور إلى مناطق أكثر تحصيناً عند الحدود السورية-اللبنانية بريف دمشق، حيث انطلقت 5 شاحنات من الميادين والبوكمال بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، 3 منها محملة بأسلحة وذخائر واثنين فارغتين للتمويه، متوجهة إلى ريف دمشق حيث وصلت إلى الحدود السورية-اللبنانية، وجرى تخزين الأسلحة بمواقع محصنة ضمن أنفاق بجرود تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني بعسال الورد والطفيل، وذلك تخوفاً من استهدافات جوية أميركية محتملة على مواقع الميليشيات بدير الزور في ظل الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

المرصد السوري كان قد أشار مساء أمس إلى هجوم نفذته الميليشيات الإيرانية بالطائرات المسيرة على قاعدة حقل العمر التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي.

ونفذت الطائرات الأمريكية، عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 29 من الميليشيات الإيرانية وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.

وتوزع القتلى كالآتي: 19 في الميادين، بينهم عناصر من “حزب الله”، و10 بمدينة دير الزور.