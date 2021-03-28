تخوفاً من سحبهم للتجنيد في صفوف ميليشيا “لواء الشيخ” الموالية لإيران.. 7 شبان من أبناء الميادين يلتحقون بالفيلق الخامس الموالي لروسيا

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 7 أشخاص من أبناء الميادين بريف دير الزور الشرقي، عمدوا إلى الالتحاق في صفوف “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا بمنطقة غرب الفرات، خوفاً من سحبهم إلى التجنيد في صفوف ميليشيا “لواء الشيخ” الموالية لإيران، في الوقت ذاته توجه شابان اثنان إلى مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في الطبقة بريف الرقة قادمين من مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات، هرباً من سحبهم إلى “الخدمة الإلزامية” ضمن جيش النظام، حيث تعد هذه العمليات دورية وتجري بين الفترة والأخرى لشبان ورجال بغية عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية، وكان المرصد السوري نشر في الثالث من شهر شباط الفائت، أن المدعو “أ.أ” قائد لواء “الشيخ” التابع لـ “الحرس الثوري” الإيراني، اجتمع بشيوخ ووجهاء عشائر “العكيدات والمشاهدة والبقارة والقلعيين والبوسرايا والقرعان والجحيش” في مضافته الواقعة بشارع الكورنيش قرب محطة المياه في مدينة الميادين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قائد لواء “الشيخ” الموالي لإيران، أبلغ المجتمعين بأن قيادة “الحرس الثوري” الإيراني كلفته شخصياً بدعوى عشائر المنطقة لتشكيل قوة رديفة لـ “الحرس الثوري” الإيراني، قوامها أبناء عشائر المنطقة، وأضاف أن قيادة “الحرس الثوري” ستتكلف بتقديم الدعم العسكري والمادي لأبناء هذه العشائر، وبيّن قائد لواء “الشيخ” الموالي لإيران لشيوخ العشائر أن مهمة القوة العشائرية ستكون مؤازرة الميليشيات الإيرانية فقط في عملياتها العسكرية بالمنطقة، وأنهى اجتماعه بوجهاء وشيوخ العشائر بوليمة عشاء وتقديم وعود لهم بتنسيق اجتماعات بينهم وبين قيادة “الحرس الثوري” الإيراني بشكل مباشر.

وكان المرصد السوري أشار في 16 كانون الثاني 2021، إلى وصول مجموعة عناصر من مرتبات “الفوج 47″ التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني إلى مناطق نفوذ “قسد” في ريف دير الزور، بعد أن اجتازت نهر الفرات الفاصل مع مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال.

وتتألف المجموعة من 8 عناصر محليين من أبناء المنطقة، فرت بأسلحتها إلى مناطق “قسد”، حيث لا تزال تتخفى هناك.

وفي سياق ذلك، كثفت الميليشيات الموالية لإيران دورياتها في المنطقة بحثًا عن العناصر الفارين، ومنعًا منهم لتكرار عمليات فرار العناصر.