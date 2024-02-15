تداعيات القصف الجوي التركي السابق تؤدي إلى ركود الواقع الخدمي ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”

لاتزال محطات الطاقة والنفط والغاز خارجة عن الخدمة، بعد التصعيد الجوي التركي بتاريخ 13 كانون الثاني الفائت، على مناطق شمال شرق سوريا، مستهدفاً بالدرجة الأولى البنية التحتية الحيوية التي تخدم سكان المنطقة، ومنذ ذلك الوقت، يعاني المدنيون في مناطق متفرقة ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية من وقائع وتداعيات وخيمة على نمط الحياة الخدمية في المنطقة.

مشاهد الطوابير أمام محطات عدة، باتت يومية في مناطق عدة ضمن نفوذ “الإدارة الذاتية”، ولا سيما في مدن وأرياف الحسكة، لعدم توفر المحروقات، فضلا عن ارتفاع أسعارها، ما انعكس سلبا على سير الأمور الحياتية.

وناهيك عن ذلك، يعاني الأهالي في منطقة الحسكة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، وبالتالي انقطاع المياه، حيث بات الأهالي يعتمدون على وسائل بدائية كـ “لبمات الكاز وأيضا السموع”.

وتوقف محطات الطاقة والنفط أدى إلى فقدان “أسطوانات الغاز”، ما أجبرت الجهات المعنية ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” إلى استيرادها من الخارج بتكلفة عالية تصل إلى 10 دولار أمريكي لكل أسطوانة، أي ما يعادل 150 ألف ليرة سورية، ولكن في ظل تردي الواقع الاقتصادي، فهذه الأسعار خارجة عن إرادة العائلة على تأمينها.

وعليه، التجأ الأهالي إلى الاعتماد على البدائل القديمة مثل موقد الكاز التقليدي “البابور”، الذي قد يؤثر على صحة الأهالي مثل حدوث حالات الاختناق والحروق، كما أن مادة “الكاز” مفقودة أيضا في المنطقة.

يقول (ع.د) في حديثه لنشطاء المرصد السوري:” بأن مناطق “الإدارة الذاتية” تعيش حالة ركود نظرا لتعدد الأزمات التي خلفتها القصف الجوي التركي السابق، والحالة الخدمية بعد القصف لم تعد كما كانت في السابق، حيث وقوف سيارات في طوابير لساعات طويلة، بهدف الحصول على مادة البنزين أرهق المواطن في المنطقة”.

ويضيف في حديثه، بأن “الإدارة الذاتية” خصصت لكل عائلة 300 لتر مازوت التدفئة بسعر 110 ألف ليرة سورية، إلا أن هناك عوائل حصلت على مخصصاتها من مادة المازوت في وقت متأخر جداً، لعدم توفرها وتأخر “الإدارة” في صرفها بسبب القصف التركي، فضلاً عن نفاذ الكميات المطلوبة بسبب خروج المحطات النفطية عن الخدمة، ما أضطر الأهالي لشراء المازوت في الأسواق الحرّة.

وهذا وإن توفرت المواد فالأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع القدرة الشرائية لدى العائلة، حيث وصلت سعر لتر المازوت في سوق الحر إلى 7000 ليرة سورية، بينما في المحطات التابعة للإدارة الذاتية تباع سعر لتر المازوت بـ 4500 ليرة سورية، إلا أن نتيجة الطوابير يضطر المواطن إلى شرائها في سوق الحر.

أما المواطن (ف.م) يصف معاناته لنشطاء المرصد السوري ويقول:” جميع الجهات الدولية تخاذلت عما أسفر عن القصف الجوي التركي على البنى التحتية، منوهاَ انهيار البنى التحتية وتوقف المحطات وفقدان المواد النفطية زادت من معاناة الأهالي عموماً، ولا سيما القاطنين في مخيمات شمال شرق سوريا، فحال هذا الشتاء كان مأساوياً.

وفي مقابل ذلك، يجدد الأهالي في مناطق “الإدارة الذاتية” مناشدتهم للجهات الدولية والحقوقية بفرض حظر جوي على مناطق في شمال شرق سوريا، تفاديا من جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية بين حين لأخر.