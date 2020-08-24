تداعيات تعيين مدير البوابة الحدودية مع تركيا.. استمرار المظاهرات والتوتر .. وانقسامات مدنية وعسكرية في رأس العين وريفها

خرجت مظاهرة بدعم من فرقة الحمزة ضمت العشرات من سكان رأس العين قرب دوار الجوزة في المدينة.

وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات والكهرباء ومياه الشرب وإسقاط المجلس المحلي في المدينة الذي يعارض على مدير البوابة الحدودية مع تركيا المحسوب على فرقة الحمزة.

كما خرجت، أمس، مظاهرة دعما للمجلس المحلي، الذي يطالب بتعيين موظفي البوابة الحدودية مع تركيا من أبناء المنطقة.

ولا يزال التوتر سائدا وسط انقسامات عسكرية تطورت إلى انقسامات مدنية في مختلف مناطق رأس العين.

وتسعى القوات التركية إلى تهدئة الأوضاع، تارة عبر زياراتها لوجهاء المنطقة، وتارة أخرى عبر تدخل فصيل أحرار الشرقية الذي يعتبر طرف محايد.

وكانت القوات التركية دعمت بـ7 براميل من مادة المازوت لصالح محطة ضخ المياه في قرية مصبغة، تلبية لمطالب الأهالي، وتخفيفا من نقمتهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، خلال الساعات الفائتة، توترا أمنيا تطور إلى اشتباكات، بين عناصر الشرطة العسكرية من جهة، وعناصر من المركزية الثالثة التابعة للجبهة الشامية من جهة أخرى، إثر اقتحام عناصر من الشرطة العسكرية منزلا في مدينة تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” شمال الرقة، واعتدائهم على سيدة من المدينة بالضرب، حيث لا يزال التوتر في المدينة قائما بينهما حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، توترا كبيرا في رأس العين (سري كانييه)، إثر اشتباكات بين فصيلين مواليين لتركيا أسفر عن قتيل بينهما.

ولا يزال تعيين المدير الجديد لمعبر رأس العين الحدودي مع تركيا، يشكل خلافات وانقسامات بين الفصائل الموالية لتركيا، بينما تشكل تلك الفصائل حلفا ضد فرقة الحمزة التي يحسب عليها المدير الجديد.

كما أرسلت أحرار الشرقية تعزيزات إلى قرية مصبعة في ريف رأس العين التي تشهد توترا كبيرا، تزامنا مع زيارة وفد تركي من القاعدة التركية القريبة من قرية مصبغة، واجتمع مع الوجهاء والشيوخ فيها لمناقشة الأوضاع وتهدئة الأمور.