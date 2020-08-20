تداعيات تعيين مدير معبر رأس العين.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.. ودعوات للتظاهر أمام المعبر.. والقوات التركية تُعين قائدا جديدا للشرطة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات داخل في مدينة رأس العين (سري كانيه)، بين الفصائل الموالية لتركيا، بسبب خلافها على تعيين مدير معبر رأس العين، حيث دارت اشتباكات بين درع الحسكة من جهة، وعشيرة الموالي المدعومة من فرقة الحمزة، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى و5 جرحى من الطرفين.

في سياق ذلك، طالب ناشطون أهالي مدينة رأس العين بتنظيم مظاهرات واعتصامات، يوم غد الجمعة، أمام المعبر احتجاجا على تعيين المدير الجديد للمعبر.

على صعيد متصل، عينت القوات التركية قائدا جديدا للشرطة العسكرية في مدينة رأس العين (سري كانييه)، بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة.

وكان المجلس المحلي لمدينة رأس العين علق أعماله في المدينة، اليوم، احتجاجا على تعيين مدير للمعبر الحدودي من خارج أبناء المنطقة.

وشهدت مدينة رأس العين وريفها، غضبا واستهجانا من قبل الأهالي، بسبب محاولة الفصائل والقوات التركية إقصائهم عن إدرة مناطقهم، بعد تعيين المدعو “أحمد بولات” ابن مدينة بزاعة بريف حلب الشمالي، بدعم من شقيقه قائد فرقة الحمزة الموالية لتركيا مديرا لمعبر رأس العين التجاري.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، تقدم 4 مرشحين من رأس العين وريفها لإدارة البوابة من ذوي الخبرات والشهادات الجامعية وتم رفضهم جميعا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 آب/أغسطس، تجمع عشرات المواطنين عند البوابة الحدودية بين سوريا وتركيا في بلدة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في الريف الشمالي للحسكة، حيث طالب المتظاهرون الجانب التركي بالتدخل للحد من انتهاكات الفصائل المستمرة بحقهم.