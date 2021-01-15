تدريبات عسكرية تجريها قوات التحالف الدولي وقسد قرب حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن انفجارات عنيفة تهز مناطق في ريف دير الزور الشرقي مساء اليوم الجمعة، ناجمة عن تدريبات عسكرية، تجريها قوات التحالف الدولي برفقة قوات سوريا الديمقراطية قرب حقل كونيكو للغاز شرقي دير الزور، حيث يتم استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

ونشر المرصد السوري في السادس من شهر تشرين الثاني الفائت، أن قوات التحالف الدولي تجري تدريبات عسكرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عند قاعدة حقل العمر النفطي ضمن ريف دير الزور الشرقي، حيث تهز انفجارات المنطقة وسط أصوات إطلاق نار مسموعة.