تدريبات عسكرية مشتركة بين “الفرقة 25 مهام خاصة” بقوات النظام والقوات الروسية شرقي حلب

محافظة حلب: أجرت الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا صباح اليوم، تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، وسط مشاركة من سلاح الجو الحربي الروسي في التدريبات.

وأشار المرصد السوري في 29 كانون الثاني الفائت إلى سماع دوي انفجارات عدة في ريف حلب الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 25 مهام خاصة، في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تتضمن التدريبات عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، بتزامن مع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي في أجواء المنطقة.