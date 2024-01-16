تدمير البنية التحتية يزيد من الأزمة الإنسانية في شمال شرق سورية

تسببت الغارات التركية عبر الطائرات المسيرة والحربية خلال الساعات الفائتة بتدمير البنية التحتية ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” بالإضافة إلى حرمان سكان المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا بشكل كامل من مياه الشرب والكهرباء والغاز المنزلي والوقود وأبسط مقومات الحياة بالإضافة إلى استهداف منازل المدنيين بشكل مباشر.

وفي ظل هذا التصعيد لم يلقى الهجوم الجوي التركي أي رد أو استنكار من “التحالف الدولي” أو روسيا أو النظام السوري.

في هذا السياق يقول الناشط الكردي (ش.ق) “أن الطائرات التركية قصفت مراكز النفط السوري في وقت تعاني منه المنطقة نقصا حادا بتوفر المحروقات، ويتابع بالقول : “إن الوضع الراهن لم يكن يحتمل هذه الغارات فنحن نعيش ظروف معيشية صعبة من حيث انخفاض ساعات عمل التيار الكهربائي وتوفر مادة المازوت، حيث يقف الأهالي طوابير طويلة على محطات المحروقات للحصول على مادة المازوت. وبعد هذه الغارات ” زاد الطين بلة” وأصبحت تلك الاحتياجات معدومة من أساسها وربما يستمر الوضع على هذا الحال أسابيع”.

من جهته تحدث الناشط (ج.ح) للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما تفعله تركيا هو باتفاق مع إيران وروسيا والنظام السوري لتدمير البنية التحتية التي بقيت طوال سنوات الحرب في سوريا بعيدة عن الدمار، كما أن الهدف من الغارات التركية على منشآت نفطية واقتصادية هو تهجير سكان المنطقة وتغيير ديموغرافيتها وسط صمت المجتمع الدولي والنظام السوري الذي أصبح وجوده أمرا شكليا.

ويرى الحقوقي (أ. أ) وهو متابع للهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا بأن هدف تركيا هو تجفيف الموارد المالية “للإدارة الذاتية” التي تشكلت وتأسست في ظروف الحرب لإدارة المنطقة بجهود أبنائها.

ويتابع” نرى بأن تركيا تخدم أجندات النظام والروس لإرغام “الإدارة الذاتية” للتوجه الى دمشق وإعادة سيطرتها على مناطق تديرها “الإدارة الذاتية” ، كما تهدف تركيا بهذه الغارات التي تعتبر انتهاك واضح لحقوق الإنسان وجرائم حرب جعل المنطقة منكوبة ودفع سكانها للهجرة وحرمانهم من كافة مقومات الحياة الأساسية.

ويؤكد الحقوقي (أ.أ) بأنهم رصدوا حالات هجرة متزايدة بعد الغارات الجوية التركية ، فبعد كل جولة من الهجمات تزداد حالات هجرة الشباب والعائلات نحو دول أوروبية بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل وهذا ما يؤدي إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، وتلك الغارات تجري أمام أنظار العالم، ونناشد عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والضامنان الأمريكي والروسي بضرورة التدخل لحماية سكان المنطقة وإيقاف الهجمات التركية المتكررة دون مبرر، وأن استهداف المنشأت الخدمية والصناعية هو بمثابة انتقام من قبل تركيا والنظام السوري من أبناء المنطقة التي حافظت عليها وجعلتها بمنأى عن الصراعات كما جرى في مناطق سيطرة الفصائل وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي حديثة للمرصد السوري يقول الناشط (ج.خ) ” منذ بداية الثورة في مناطق “الإدارة الذاتية” الهجمات التركية على شمال شرق سوريا تجري بأشكال مختلفة من حين إلى آخر، ففي البداية كانت الهجمات بالوكالة عبر دعمها للتنظيمات الجهادية والسلفية والفصائل المسلحة، ومنذ ذاك الوقت لم تتوقف الهجمات التركية على المنطقة حيث احتلت مدينة عفرين ورأس العين وجرابلس والباب، ومن ثم تم تحول التصعيد إلى شكل آخر وهو دعم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويكمل حديثه ” اليوم نستطيع القول بأن 5 سنوات مضت على توقف الهجمات البرية والاجتياح التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، و اقتصرت الهجمات على عمليات اغتيال شخصيات في “الإدارة الذاتية” ومسؤولين عبر استخدام طيرانها المسير، وبدأت منذ العام 2023 باستهداف البنية التحتية في شمال شرق سوريا بشكل مباشر وخاصة مصادر الطاقة والكهرباء بهدف إيقاف موارد تمويل “الإدارة الذاتية”، ودفع الأهالي إلى الهجرة والنزوح.”

ويرى الناشط بأن ما يخص تواجد قوات “التحالف الدولي” وعلى رأسها أمريكا والقوات الروسية في شمال شرق سوريا هو لمصلحتهم السياسة فقط وتركيا تستفيد حاليا بانشغال العالم وأمريكا بما يجري في غزة وتركز على قطع الطريق على أي جهود إيرانية أو صينية لتدخلها في غزة لذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للتدخل في مواجهة مع تركيا في سوريا خاصة إن كلاهما شركاء في حلف الناتو.

ويبين الناشط ( ج. خ) موقف روسيا بأنه مغاير تماماً للولايات المتحدة فهي مشجعة للغارات التركية على سوريا ، قائلاً” لا استبعد أن تقوم روسيا بتحريض تركيا لشن غارات جوية وهجمات على شمال شرق سوريا.