ترقب لتسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس توجه دورية روسية إلى الشريط الحدودي مع تركيا في ريف الدرباسية الغربي، حيث من المرتقب أن يتم تسيير دورية مشتركة مع القوات التركية في المنطقة، انطلاقاً من معبر شيريك مروراً بقرى دليل وملك وعاليا وعرادة وظهر العرب وقرى أخرى بريف المنطقة، على صعيد متصل رصد المرصد السوري وصول 3 عربات روسية صباح اليوم إلى ريف أبو رأسين (زركان)، ويعتقد أن السبب حول وصولها هو انتظار عمال كهرباء قادمين من الحسكة، وذلك لحمايتهم أثناء صيانة الكهرباء.

وكان المرصد السوري نشر في السابع من الشهر الجاري، خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى وبلدات دليل قنيطرة وقرمانية غربي الدرباسية، و تل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية، واتجهت بعد ذلك إلى القرى والبلدات الواقعة شرقي الدرباسية وهي، تل طيرية وجديدة، وبابا محمود، وأبوجرادي، ومدورة، وخساكي، وخانكي، وخرزة وبهيرة وجهورية، ومن ثم عادت إلى نقطة انطلاقها، ورصد المرصد السوري تعرض الدورية المشتركة للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي في قرى قرمانية وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية، وترافقت الدورية مع تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.