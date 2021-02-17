تركيا: القبض على 5 روس وليبي حاولوا دخول البلاد من سوريا

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على 5 روس وليبي حاولوا دخول البلاد من الجانب السوري بطريقة غير نظامية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على الأشخاص الـ6، في منطقة “نارليجا” التابعة لولاية هطاي جنوب البلاد.

وأضافت أن بين المقبوض عليهم سيدة روسية مطلوبة بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش”.

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة على إعلان السلطات التركية أنها قبضت على 3 أشخاص يحملون جنسية نيوزيلندا، بينهم إرهابي في صفوف “داعش”، في منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد، خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا.