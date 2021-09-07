تركيا: الوجود الأمريكي في سوريا مرتبط بوجود حقول النفط.. ونحن هناك لأن لدينا حدودا مشتركة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الوجود الأمريكي في سوريا مرتبط بوجود حقول النفط هناك، أما تركيا فموجودة هناك لأن لها حدودا مشتركة مع سوريا وتريد مكافحة الإرهاب.

وشدد أوغلو على أنه “يجب على الأميركيين أن يعلموا أنهم ليسوا في سوريا بدعوة منها وليست لديهم حدود مشتركة”، مؤكدا : “أننا في سوريا لأن لدينا حدودا مشتركة، وهناك خطر الإرهاب، ولدينا الحق في أن نكون هناك”.

وأضاف: “نحن ندعم وحدة أراضي سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لها”.

المصدر: روسيا اليوم