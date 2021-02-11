تركيا تؤكد أن قواتها ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما

أنقرة: قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الخميس، إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريبا عسكريا للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وقال كالين في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الرسمية إن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا.

المصدر:القدس العربي