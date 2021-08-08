تركيا تدعم وجه عشائري تنقل بين صفوف التنظيمات الجهادية في سورية والعراق

دعمت تركيا شخصيات عشائرية للوصول إلى مآربها في المناطق التي تسيطر عليها، ويعتبر فيصل الغنام شخصًا ممن دعمت وجودهم القوات التركية، وهو ممثل عن عشيرة بني سبع في مجلس عشائر الحسكة التي تم الإعلان عن تشكيلها في مناطق عملية “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن “الغنام” انضم إلى صفوف تنظيم القاعدة “جبهة النصرة” في مدينة رأس العين بريف الحسكة، في وقت سابق قبل أن ينضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” ويقاتل في العراق، أثناء سيطرة “التنظيم” على بلدة تل حميس في ريف الحسكة.

و”الغنام” من مواليد 1960 القامشلي بالحسكة.

مصادر المرصد السوري أكدت بأن “الغنام” عمل مع الفصائل الموالية لتركيا وهو مقرب من قبل المخابرات التركية.