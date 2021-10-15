تركيا: سنقوم باللازم لوقف الهجمات الإرهابية شمالي سوريا في تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار:

-نراقب عن كثب كافة التغيرات في المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة

-تركيا تحترم حقوق وسيادة دول الجوار

-لن نسمح أبدا بالمساومة على حقوقنا ومصالحنا في مناطق الصلاحية البحرية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال حفل افتتاح العام الدراسي 2021-2022، لجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول.

وأوضح أكار أن بلاده ستقوم باللازم لحماية حقوقها ومصالحها والحفاظ عليها في المكان والزمان المناسبين تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى وجود تغيرات وتحولات جادة في المنطقة والعالم وخاصة في قضايا الأمن والدفاع، مؤكدا أنهم يراقبون ذلك عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.

وأكد أنهم يتابعون عن كثب جميع التطورات شمالي العراق وسوريا وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​وقبرص، وأن من واجبهم صون حقوق ومصالح الشعب التركي.

وأضاف أن تركيا تحترم حقوق وسيادة دول الجوار، وفي حال عدم اتخاذ أي خطوة تجاه (لجم) الإرهابيين هناك (سوريا) فإن تركيا ستقوم باللازم.

وشدد على أن بلاده لم ولن تسمح إطلاقا بإنشاء ممر إرهابي، وأنه سيتم القضاء على كل من يسعى من “بي كا كا/ي ب ك” للقيام بذلك.

وذكر أنه تم تحييد 18 ألفا و609 إرهابيين في العمليات المكثفة التي بدأت في 24 يوليو/ تموز 2015، لافتا إلى تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع العام 2021.

وحول الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن شمالي سوريا، قال أكار: “نحن كتركيا نقوم بواجبنا على أكمل وجه ونفي بالتزاماتنا”.

وتابع “وبنفس الطريقة نقوم بما يتعين علينا وفق القانون الدولي في بحر إيجة وشرقي المتوسط وقبرص.. نحن مع السلام والحوار والمفاوضات. وفي الوقت نفسه لن نسمح لأحد بفرض الأمر الواقع علينا”.

وأوضح أن بلاده لن تسمح أبدا بالمساومة على حقوقها ومصالحها في مناطق الصلاحية البحرية، مشيرا إلى القوات البحرية التركية مستمرة في القيام بواجباتها.

وأضاف أن القوات البحرية أبحرت 200 ألف ساعة في عام واحد، وأبقت سفنها في البحر مدة 182 يوما بشكل متواصل.

وذكر أكار أن بعض الدول الأوروبية تحاول الحصول على دور لها شرقي المتوسط يتجاوز حجمها وقوتها، وأنه يتعين لها أن تدرك بأنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم.

وأشار إلى أن أي محاولة تحالف مع دول الحلفاء في المتوسط سيؤدي إلى انقسام القوة الدفاعية للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

والإثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفاد صبر أنقرة حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا وعزمها على القضاء على التهديدات في مهدها.

والأحد، ذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان، أن هجوما نفذ بصاروخ موجه من منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها “بي كا كا/ ب ي د” الإرهابية (بريف محافظة حلب السورية)، واستهدف مدرعة تركية في منطقة عملية “درع الفرات” بين مدينتي مارع وأعزاز، أسفرت عن استشهاد عنصري شرطة خاصة تركية.

المصدر:وكالة الاناضول